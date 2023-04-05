Пассажирский самолёт тайно вылетел из Борисполя: что это за борт и где он приземлился

Самолет находился в "Борисполе" с начала вторжения

В румынском городе Ясы приземлился пассажирский самолет, который вылетел из аэропорта "Борисполь", что под Киевом.

На это обратил внимание профессиональный путешественник и авиационный специалист Максим Шахалов в своем Facebook.

Он отметил, что Boeing 737 компании SkyUp находился в "Борисполе" с самого начала вторжения.

"Это показывает что борта в Борисполе не пострадали, полоса в порядке, и небо чистое. После победы гражданская авиация быстро вернется в Украину", — написал он.

В комментариях к записи Шахалов добавил, что вплоть до Черновцов самолет рейса PQ2023 двигался с отключенными транспондерами, а потому его не видел сервис Flightradar24. Однако уже возле границы самолет вышел на связь и благополучно добрался до румынского аэропорта.

Стоит отметить, что это не первые иностранные самолеты, которые двигались через украинское авиапространство с начала вторжения. Так 20 декабря 2022 года с Борисполя вылетели два турецких военных самолета A400M, они успешно добрались до западной границы Украины, а затем сменили маршрут и отправились на базу Кайсери, к которой приписаны.

Как сообщалось ранее, в Украине задумались о восстановлении самолета Ан-225 "Мрія", хотя у затеи есть множество критиков.

Пока же полетать на легендарном самолете можно лишь в игре Microsoft Flight Simulator.