Каждый может почувствовать себя пилотом легендарной "Мрії": появился виртуальный симулятор (фото, видео)

Собранные деньги направят на новый самолет

Еще в начале вторжения российские оккупанты в Киевской области уничтожили крупнейший самолет — украинский АН-225 "Мрія". Пока планы по его восстановлению на базе недоделанного "близнеца" еще в разработке, попробовать "Мрію" в полете можно уже сейчас, правда, в компьютерной симуляции.

Об этом рассказали в госпредприятии ANTONOV Company. С 27 февраля в Microsoft Flight Simulator можно совершить полет на самолете АН-225 виртуально. "Мрія" поднимается в небо! Легендарный Ан-225 "Мрія" расправляет крылья", — говорится в сообщении.

"Мрія" в симуляции

АН-225 в Microsoft Flight Simulator

"Мрія" в Microsoft Flight Simulator

В симуляции можно почувствовать себя в качестве пилота, осмотреть кабину и грузовую рампу самолета и даже услышать звук его двигателей. Команда Microsoft Flight Simulator сотрудничала с ГП "Антонов", пилотами и инженерами из Украины, помогавшими добиться реализма. Тестировали "Мрію" командир экипажа АН-225 и шеф-пилот Дмитрий Антонов, пилоты Кирилл Волегов, Евгений Башинский, штурман Сергей Нечаев.

Средства от продажи дополнения с АН-225 Microsoft Flight Simulator направят на спецсчет ГП "Антонов", чтобы восстанавливать "Мрію". Напомним, авиаконструкторы уже начали работать над созданием новой "Мрії". Продолжается демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета, специалисты ищут уцелевшие части и детали.

Новую "Мрію" будут создавать на основе недостроенной второй, однако уже с современной "начинкой". Самолет будет более мощным, более легким, грузоподъемность возрастет. "Телеграф" рассказывал, что стоит такое восстановление немало — стоимость может составить около миллиарда долларов США.