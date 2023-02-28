Кожен може відчути себе пілотом легендарної "Мрії": з'явився віртуальний симулятор (фото, відео)

Зібрані гроші спрямують на новий літак

Ще на початку вторгнення російські окупанти на Київщині знищили найбільший літак — український АН-225 "Мрія". Поки плани з його відновлення на базі недоробленого "близнюка" ще плекаються, спробувати "Мрію" в польоті можна вже зараз, щоправда, у комп’ютерній симуляції.

Про це розповіли у держпідприємстві ANTONOV Company. З 27 лютого у Microsoft Flight Simulator можна здійснити політ на літаку АН-225 віртуально. "Мрія" піднімається у небо! Легендарний Ан-225 "Мрія" розправляє крила", — йдеться у повідомленні.

"Мрія" в симуляції

АН-225 у Microsoft Flight Simulator

"Мрія" у Microsoft Flight Simulator

У симуляції можна відчути себе у ролі пілота, оглянути кабіну та вантажну рампу літака та навіть почути звук його двигунів. Команда Microsoft Flight Simulator співпрацювала з ДП "Антонов", пілотами та інженерами з України, які допомагали добитися реалізму. Тестували "Мрію" командир екіпажу АН-225 та шеф-пілот Дмитро Антонов, пілоти Кирило Волегов, Євген Башинський, штурман Сергій Нечаєв.

Кошти від продажу доповнення з АН-225 в Microsoft Flight Simulator спрямують на спецрахунок ДП "Антонов" аби відбудовувати "Мрію". Нагадаємо, авіаконструктори вже почали працювати над створенням нової "Мрії". Триває демонтаж фюзеляжу розтрощеного літака, фахівці шукають вцілілі частини та деталі.

Нову "Мрію" створюватимуть на основі недобудованої другої, проте вже із сучасним "начинням". Літак буде потужнішим, легшим, вантажопідйомність зросте. "Телеграф" розповідав, що вартує таке відновлення чимало — вартість може становити близько мільярда доларів США.