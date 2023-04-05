Пасажирський літак таємно вилетів із Борисполя: що це за борт і де він приземлився

Літак перебував у "Борисполі" з початку вторгнення

У румунському місті Яси приземлився пасажирський літак, який вилетів з аеропорту "Бориспіль", що під Києвом.

На це звернув увагу професійний мандрівник та авіаційний фахівець Максим Шахалов у своєму Facebook.

Він зазначив, що Boeing 737 компанії SkyUp перебував у "Борисполі" з самого початку вторгнення.

"Це показує, що борти в Борисполі не постраждали, смуга в порядку, і небо чисте. Після перемоги цивільна авіація швидко повернеться в Україну", — написав він.

У коментарях до запису Шахалов додав, що до Чернівців літак рейсу PQ2023 рухався з відключеними транспондерами, а тому його не бачив сервіс Flightradar24. Проте вже біля кордону літак вийшов на зв’язок і благополучно дістався румунського аеропорту.

Варто зазначити, що це не перші іноземні літаки, які рухалися українським авіапростором з початку вторгнення. Так 20 грудня 2022 року з Борисполя вилетіли два турецькі військові літаки A400M, вони успішно дісталися до західного кордону України, а потім змінили маршрут і вирушили на базу Кайсері, до якої приписані.

Як повідомлялося раніше, в Україні задумалися про відновлення літака Ан-225 "Мрія", хоча у задума є безліч критиків.

Поки що політати на легендарному літаку можна лише у грі Microsoft Flight Simulator.