В Україні хочуть відновити "Мрію", але є ті, хто вважає це безумством - The New York Times

Будівництво "Мрія-2" буде складним завданням

Україна, маючи набагато нагальніші потреби, планує відновити колосальний вантажний літак "Мрія", символ гордості, знищений 2022 року у битві за аеродром Гостомель під Києвом.

Як пишуть журналісти газети The New York Times, на думку компанії "Антонов" відродження "Мрії" матиме символічне значення, попри більш нагальні проблеми, яких війна завдала Україні.

"Кажуть, коли щось таке гігантське і складне, як цей літак, може бути відновлено, то й решта країни зможе", — передає видання слова представників компанії.

При цьому у статті зазначається, що існують і критики цього наміру. Так, наприклад, Валерій Романенко, аналітик у сфері авіації, вважає, що "Антонову" краще зосередитися на виготовленні дронів, тобто на більш практичному та потрібному занятті.

На "Антонові" кажуть, що літак має комерційний потенціал — коли його фрахтують компанії енергетичної галузі, наприклад, для перевезення величезних одиниць обладнання по всьому світу, погодинна вартість становить близько 32 000 доларів. У компанії також заявили, що літак безцінний як символ України.

Але колишній інженер "Антонова" Анатолій Вовнянко заявив українським ЗМІ, що не вірить, що компанія колись окупить свої витрати за рахунок комерційних чартерів. "Ця "Мрія" нікому не потрібна, — сказав Вовнянко. — Гроші ніколи не повернуться".

Також деякі в Україні вважають, що відновлення літака означатиме використання старого радянського підходу — найбільшого, найвищого, найдовшого, тощо.

У газеті нагадали, що відомий мільярдер Річард Бренсон, який відвідував Гостомель влітку 2022 року, висловив зацікавленість у відновленні літака, проте його компанія заявила, що додавання до купи нових частин почекає до завершення війни.

За інформацією журналістів, кошторис будівництва нового літака становитиме приблизно 500 млн доларів. Однак, поки триває розслідування обставин знищення літака в перші дні війни, експерти "Антонова" вже проводять переговори з потенційними клієнтами у багатьох країнах щодо постачання великогабаритних вантажів. При цьому там розуміють, що відбудувати такий складний літак та отримати дозвіл на польоти ним у американських та європейських авіарегуляторів буде надскладне завдання.

"Позитивним моментом є те, що компанія має на зберіганні повний фюзеляж літака "Мрія", що залишився від покинутого плану будівництва другого вантажного гіганта. На цей фюзеляж можна встановити старі та нові деталі", — зазначається у статті.

На даний момент вціліли три із шести реактивних двигунів, закрилки, частини гідравлічних систем, частина шасі та паливних насосів, а також хвостове оперення.

"Стільки часу ми вклали в нього, тисячі годин, роками ми його будували", — сказав технік Валентин Костіянов, який працював на "Мрії", додаючи "Запитайте будь-кого в Україні, навіть дворічна дитина скаже вам перебудувати "Мрію".

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ оголосила підозру екс-керівникам ДП "Антонов", які не допустили військових для захисту "Мрії".