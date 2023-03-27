В Украине хотят восстановить "Мрію", но есть те, кто считает это безумством - The New York Times

Строительство "Мрія-2" будет сложной задачей

Украина, имея гораздо более насущные потребности, планирует восстановить колоссальный грузовой самолет "Мрія", символ гордости, уничтоженный в 2022 году в битве за аэродром Гостомель под Киевом.

Как пишут журналисты газеты The New York Times, по мнению компании "Антонов", возрождение "Мрії" будет иметь вдохновляющее символическое значение, несмотря на более насущные проблемы, которые война нанесла Украине.

"Говорят, что если что-то столь гигантское и сложное, как этот самолет, может быть восстановлено, то и остальная часть страны сможет", — передает издание слова представителей компании.

При этом, в статье отмечается, что существуют и критики этого намерения. Так, например, Валерий Романенко, аналитик в сфере авиации, считает, что "Антонову" лучше сосредоточиться на изготовлении дронов, то есть на более практичном и нужном занятии.

На "Антонове" говорят, что у самолета есть коммерческий потенциал — когда его фрахтуют компании энергетической отрасли, например, для перевозки огромных единиц оборудования по всему миру, почасовая стоимость составляет около 32 000 долларов. В компании также заявили, что самолет бесценен как символ Украины.

Но бывший инженер "Антонова" Анатолий Вовнянко заявил украинским СМИ, что не верит, что компания когда-либо окупит свои затраты за счет коммерческих чартеров. "Эта "Мрія" никому не нужна, — сказал г-н Вовнянко. — Деньги никогда не вернутся".

Также кое-кто в Украине считает, что восстановление самолета будет означать использование старого советского подхода — самый большой, самый высокий, самый длинный, и т.д.

В газете напомнили, что известный миллиардер Ричард Брэнсон, который посещал Гостомель летом 2022 года, выразил заинтересованность в восстановлении самолета, однако его компания заявила, что сложение в кучу новых его частей подождет до завершения войны.

По информации журналистов, смета постройки нового самолета будет составлять примерно 500 млн долларов. Однако, пока идет расследование обстоятельств уничтожения самолета в первые дни войны, эксперты "Антонова" уже проводят переговоры с потенциальными клиентами во многих странах по поставкам крупногабаритных грузов. При этом там понимают, что отстроить такой сложный самолет и получить разрешение на полеты им у американских и европейских авиарегуляторов будет сверхсложной задачей.

"Положительным моментом является то, что компания имеет на хранении полный фюзеляж самолета "Мрія", оставшийся от заброшенного плана постройки второго грузового гиганта. На этот фюзеляж можно установить старые и новые детали", — отмечается в статье.

На данный момент уцелели три из шести реактивных двигателей, закрылки, части гидравлических систем, часть шасси и топливных насосов, а также хвостовое оперение.

"Столько времени мы вложили в него, тысячи часов, годами мы его строили", — сказал техник Валентин Костиянов, который работал на "Мрії", добавляя "Спросите любого в Украине, даже двухлетний ребенок скажет вам перестроить Мрію".

Напомним, ранее мы писали, что СБУ объявила подозрение экс-руководителям ГП "Антонов", которые не допустили военных для защиты "Мрії".