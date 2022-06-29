Мільярдер Річард Бренсон приїхав до України: подробиці

Британець цікавився можливістю відреконструювати аеродром

Мільярдер та засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон, який з перших днів військової агресії росії виступав проти так званої "спецоперації", приїхав до України та побував у багатостраждальному Гостомелі.

Про це у середу, 29 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова селищної військової адміністрації Тарас Думенко у середу, 29 червня. За його словами, британець розглядав можливості відновлення аеродрому.

Мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі.

Під час відвідин українського міста, жителі якого дотепер пам'ятають криваві звірства росіян, мільярдер Бренсон цікавився розбомбленим окупаційною армією росії аеродромом ДП "Антонов" та можливостями його реконструкції летовища. Деталі щодо перспективи відновлення аеропорту він обговорював із представниками Укроборонпрому.

Річард Бренсон приїхав до України та побував на знищеному росіянами аеродромі

Варто нагадати, що засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон на систематичній основі підтримує Україну у протистоянні російському агресору, а також закликає світових лідерів впроваджувати проти росії більш жорсткіші санкції у всіх сферах її діяльності.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як Бренсон записав відеозвернення, в якому висловив свою підтримку українцям, які потерпають від збройної агресії росії, наголосивши, що у будь-якій війні гідність стає однією з перших жертв.