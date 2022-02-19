Мільярдер Бренсон попередив світ про майбутню катастрофу і закликав підтримати Україну

Підприємець нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерного арсеналу.

Британський мільярдер Річард Бренсон закликав світ підтримати Україну на тлі загострення конфлікту з Росією та попередив про "катастрофічні наслідки" у разі, якщо її залишать одну.

Його слова були розміщені на офіційному сайті компанії Virgin Group, що належить йому.

Він розповів, що нещодавно він поговорив із послом України в Лондоні Вадимом Пристайком і той вказав йому на те, що наша країна свого часу відмовилася від ядерної зброї, а натомість отримала гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії.

"Анексія Криму Росією у 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму. Російське вторгнення найближчими днями розірве Меморандум на частини та матиме катастрофічні наслідки", — написав він.

Він зазначив, що ігнорування цього факту порушить тендітний баланс сил у багатьох частинах світу. Бренсон наголосив, що російська агресія надсилає чіткий сигнал іншим країнам, які можуть зважитися на відмову від свого ядерного арсеналу.

Він каже, що такі країни можуть відмовитися від планів роззброєння, оскільки нинішня ситуація показує, що така угода може бути розірвана в односторонньому порядку.

Також мільярдер зазначив, що разом із цим втрачають свій авторитет та інститути, які покликані зберігати мир та стабільність.

"Це реальна загроза верховенству закону, яку людство не бачило з часів темних днів, що призвели до Другої світової війни", — написав Бренсон.

Те, що відбувається, назвав поганою новиною не лише для України, а й для будь-якої іншої країни, яка прагне захистити свій суверенітет.

"Світ має підтримати Україну. Ми не повинні кидати країну, яка добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на світ і зараз перебуває на межі вторгнення з боку тієї самої країни, яка переконала її зробити це", — додав він.

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Як повідомлялося раніше, Україна має намір ініціалізувати консультації між країнами Будапештського меморандуму, про що заявив президент Володимир Зеленський під час конференції у Мюнхені. Він заявив, що якщо цього не станеться, то це означатиме, що сам документ не працює, а його положення піддаються сумніву.