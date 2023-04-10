Самолет Ryanair тормозил "брюхом" при посадке: появилось эпичное видео

Во время инцидента никто не пострадал

Самолет крупнейшего европейского лоукостера Ryanair во время посадки в столице Ирландии буквально стер переднюю стойку шасси о полотно взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает Avianews, самолет Boeing 737-800 совершал рейс из Ливерпуля (Великобритания) в Дублин (Ирландия) 9 апреля.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, можно видеть, что во время посадки за передней стойкой самолета хорошо заметен "хвост" из искр.

Пожарные бригады сразу же после этого прибыли к самолету, но их вмешательство не понадобилось, так как воздушное судно не пострадало. Пассажиров спустили на землю с помощью обычного трапа, обошлось без пострадавших.

В компании Ryanair после этого сообщили, что с передней стойкой возникла "небольшая техническая неисправность" во время посадки, а состояние самолета будет проверено.

На снимке из соцсетей видно, что передняя стойка получила существенные повреждения и ее скорее всего придется полностью менять. Такого рода ремонт и все проверки могут занять не один месяц.

Как сообщалось ранее, накануне стало известно о том, что Boeing 737 компании SkyUp смог вылететь из аэропорта "Борисполь" и благополучно добраться до Румынии.