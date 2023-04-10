Россияне едва не сбили самолет НАТО над Черным море: как отреагировали союзники

В прошлом году россияне могли сбить британский самолет

Осенью прошлого года российские пилоты едва не сбили британский самолет RC-135 над Черным морем. Один из российских самолетов приблизился к нему на расстояние до пяти метров.

Об этом говорится в "секретных материалах" Пентагона, которые на днях опубликовали СМИ, пишет The Washington Post.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года вблизи оккупированного Крыма. В материалах говорится, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал действия пилотов Су-27 безрассудными.

В его отчете указано, что второй российский самолет на расстоянии выпустил ракету, хотя с британским RC-135 не сближался.

После инцидента британский министр связался с главой минобороны рф сергеем шойгу. Тот ему сказал, что причиной запуска ракеты стала техническая неисправность. При этом в москве не стали отрицать, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве.

Напомним, что 14 марта в небе над нейтральными водами (в 120 км от территории оккупированного Крыма) российские истребители повредили американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper.