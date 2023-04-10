Росіяни ледь не збили літак НАТО над Чорним морем: як відреагували союзники

Торік росіяни могли збити британський літак

Восени минулого року російські пілоти мало не збили британський літак RC-135 над Чорним морем. Один із російських літаків наблизився до нього на відстань до п’яти метрів.

Про це йдеться у "секретних матеріалах" Пентагону, які днями опублікували ЗМІ, пише The Washington Post.

Інцидент стався у вересні минулого року поблизу окупованого Криму. У матеріалах йдеться про те, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес назвав дії пілотів Су-27 безрозсудними.

У його звіті зазначено, що другий російський літак на відстані випустив ракету, хоч із британським RC-135 не зближався.

Після інциденту британський міністр зв’язався з главою міноборони росії сергієм Шойгу. Той сказав, що причиною запуску ракети стала технічна несправність. При цьому в Москві не заперечували, що інцидент стався в міжнародному повітряному просторі.

Нагадаємо, що 14 березня у небі над нейтральними водами (за 120 км від території окупованого Криму) російські винищувачі пошкодили американський розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper.