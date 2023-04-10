Літак Ryanair гальмував "черевом" під час посадки: з’явилося епічне відео

Під час інциденту ніхто не постраждав

Літак найбільшого європейського лоукостера Ryanair під час посадки в столиці Ірландії буквально стер передню стійку шасі об полотно злітно-посадкової смуги.

Як повідомляє Avianews, літак Boeing 737-800 здійснював рейс з Ліверпуля (Великобританія) до Дубліна (Ірландія) 9 квітня.

На відео, яке розлетілося по соцмережах, можна бачити, що під час посадки за передньою стійкою літака добре помітний "хвіст" з іскор.

Пожежні бригади відразу після цього прибули до літака, але їхнє втручання не знадобилося, оскільки повітряне судно не постраждало. Пасажирів спустили на землю за допомогою звичайного трапу, обійшлося без постраждалих.

У компанії Ryanair після цього повідомили, що з передньою стійкою виникла "невелика технічна несправність" під час посадки, а стан літака буде перевірено.

На знімку із соцмереж видно, що передня стійка отримала суттєві пошкодження і її швидше за все доведеться повністю міняти. Такий ремонт і всі перевірки можуть зайняти не один місяць.

Як повідомлялося раніше, напередодні стало відомо про те, що Boeing 737 компанії SkyUp зміг вилетіти з аеропорту "Бориспіль" і благополучно дістатися Румунії.