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WizzAir відновлює польоти до москви: що відомо про скандальне рішення

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Лоукостер хоче задовольнити попит на перельоти до москви
Лоукостер хоче задовольнити попит на перельоти до москви

На початку жовтня авіакомпанія відновлює польоти до москви з Абу-Дабі

Останнім часом авіаперевізники-лоукостери підкидають своїм пасажирам неприємні новини. Так ірландський Ryanair оголосив про скасування своїх ультрадешевих промо-пропозицій на квитки, що уже назвали "кінцем ери квитків по 10 євро". Окрім того, стало відомо, що WizzAir із 3 жовтня відновить польоти до російської столиці – москви. Втім, CNN повідомляє, що йдеться не про рішення головного офісу компанії.

Про відновлення польотів із Абу-Дабі заявила еміратська дочірня компанія угорського лоукостера. "Wizz Air Abu Dhabi — є національним перевізником ОАЕ, який працює відповідно до національних правил та політик ОАЕ. Авіакомпанія відновлює польоти до москви, щоб задовольнити попит пасажирів, які бажають вилетіти до та з росії зі столиці Еміратів. Усі національні авіалінії ОАЕ нині виконують прямі рейси до рф", — йдеться у заяві компанії. У ній також наголошується, що перевізники Wizz Air Hungary і Wizz Air UK наразі до російських аеропортів не літають, дотримуючись європейських та британських обмежень.

ОАЕ не приєднались до міжнародних санкцій проти росії, більше того, країна стала одним з основних прихистків для російських громадян та бізнесів, які вирішили покинути територію свого походження. В Еміратах працює російська платіжна система "Мир", громадяни країни-агресора можуть вести тут бізнес і купувати нерухомість. Через навалу росіян місто Дубай навіть почали називати Дубайськом. Тож попит на перельоти до рф у країні зараз справді великий.

Як повідомляв "Телеграф", зараз можливості для мандрівок у громадян країни-агресора сильно обмежені. Насамперед через те, що ЄС в рамках санкцій заборонив російським авіакомпаніям польоти над своєю територією. Більше того, у сьомому пакеті європейських рестрикцій обговорюється заборона на видачу шенгенських віз усім громадянам рф.

Теги:
#ОАЕ #Росія #Авіаперельоти #WizzAir