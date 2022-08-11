Квитків по 10 євро більше не буде: у Ryanair оголосили про підвищення цін

Лоукостер планує за 5 років підвищити середню ціну квитка на 10 євро

Поки в Україні небо закрите для цивільної авіації, а від російських військових літаків внаслідок численних "бавовн" залишаються лише згарища, у світі все ще існують авіаподорожі та лоукостери. Втім, один з найбільших, ірландський Ryanair незабаром перестане бути настільки доступним.

Виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі оголосив про зникнення ультрадешевих квитків з тарифної сітки перевізника. Про це він розповів у ефірі радіо BBC. Причиною О'Лірі назвав зростання вартості палива.

За словами голови лоукостера, "ера квитків за 10 євро закінчилася". "Немає жодних сумнівів у тому, що у нижній частині ринку наші справді дешеві рекламні тарифи – тарифи за євро, тарифи за 0,99 євро і навіть тарифи за 9,99 євро – я думаю, ви не побачите таких тарифів у найближчі кілька років" — сказав О'Лірі.

За його оцінками, середня вартість квитка на рейс Ryanair протягом найближчих п’яти років зросте з приблизно 40 євро, як це було торік, до 50 євро. Втім, керівник лоукостера впевнений, що люди все одно продовжать користуватись послугами перевізників, які пропонують низькі з точки зору ринку ціни. Це дозволяє людям на додачу до щорічної відпустки здійснювати короткі подорожі до не дуже віддалених країн.

Торкнувся О'Лірі і питання викидів парникових газів. Лоукостери часто звинувачують у тому, що вони спричиняють поганий вплив на екологію, суттєво збільшивши кількість авіарейсів. За словами голови Ryanair, насправді на комерційні авіарейси припадає близько 2,4% глобальних викидів CO2, тоді як у автомобільного транспорту та судноплавства цей показник вищий. Також О'Лірі запевнив, що його компанія інвестує в економічніші літаки.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці липня з’явились чутки про те, що в Україні найближчим часом запрацює аеропорт в Ужгороді. Але пізніше влада пояснила, що роботи там ведуться не для того, щоб найближчим часом запустити цивільні авіарейси.