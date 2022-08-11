Билетов по 10 евро больше не будет: в Ryanair объявили о повышении цен

Лоукостер планирует за 5 лет повысить среднюю цену билета на 10 евро

Пока в Украине небо закрыто для гражданской авиации, а от российских военных самолетов в результате многочисленных "бавовн" остаются лишь пожарища, в мире все еще существуют авиапутешествия и лоукостеры. Впрочем, один из самых больших, ирландский Ryanair вскоре перестанет быть столь доступным.

Исполнительный директор компании Майкл О’Лири объявил об исчезновении ультрадешевых билетов из тарифной сетки перевозчика. Об этом он рассказал в эфире радио BBC. Причиной О’Лири назвал рост стоимости топлива.

По словам главы лоукостера, "эра билетов за 10 евро закончилась". "Нет сомнений в том, что в нижней части рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы – тарифы за евро, тарифы за 0,99 евро и даже тарифы за 9,99 евро – я думаю, вы не увидите таких тарифов в ближайшие несколько лет" — сказал О’Лири.

По его оценкам, средняя стоимость билета на рейс Ryanair в ближайшие пять лет вырастет с примерно 40 евро, как это было в прошлом году, до 50 евро. Впрочем, руководитель лоукостера уверен, что люди все равно продолжат пользоваться услугами перевозчиков, предлагающих низкие с точки зрения рынка цены. Это позволяет людям в дополнение к ежегодному отпуску совершать короткие путешествия в не очень отдаленные страны.

Затронул О’Лири и вопрос выбросов парниковых газов. Лоукостеры часто обвиняют в том, что они оказывают плохое влияние на экологию, существенно увеличив количество авиарейсов. По словам главы Ryanair, на самом деле на коммерческие авиарейсы приходится около 2,4% глобальных выбросов CO2, тогда как у автомобильного транспорта и судоходства этот показатель выше. Также О’Лири заверил, что его компания инвестирует в более экономичные самолеты.

Как сообщал Телеграф, в конце июля появились слухи о том, что в Украине в ближайшее время заработает аэропорт в Ужгороде. Но позже власти объяснили, что работы там ведутся не для того, чтобы в ближайшее время запустить гражданские авиарейсы.