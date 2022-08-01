Открытие одного из украинских аэропортов: власти объяснили громкое заявление

Аэродром готовят к сертификации, об открытии пока речи не идет

Сенсационная информация о возможном открытии пассажирского аэропорта в Ужгороде, которая появилась накануне, оказалась неточной. Подробное объяснение ситуации дал глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Как написал он на своей странице в Facebook, в аэропорту действительно производятся определенные работы, но они не связаны с запуском пассажирского движения. "Сегодня аэропорт не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза", — подчеркнул Микита.

По данным главы области, у ужгородского аэропорта нет разрешительных документов, которые могли бы сделать его работу возможной. Кроме того, небо над Украиной остается закрытым для полетов, соответственно аэропорты не работают также. Необходимые документы с ЕС о возможности запуска регулярных рейсов на территорию Евросоюза на сегодняшний день также не подписаны. К тому же сам аэропорт не готов принимать рейсы из-за состояния взлетной полосы, светосигнальной системы и других элементов инфраструктуры.

"Да, мы работаем над приведением аэропорта к требованиям и сертификации. Для выполнения комплекса мероприятий привлечены Министерство инфраструктуры Украины, Украэрорух, СБУ, ГСЧС, лучшие специалисты по направлению частной пассажирской и грузовой авиации для консалтинга и оптимизации работы аэропорта и другие", — написал председатель Закарпатской ОВА. Он добавил, что это длительный и системный процесс, а заявления о возобновлении работы аэропорта – не больше, чем желания и намерения. По словам Микиты, правоохранительные органы должны предоставить правовую квалификацию всей ситуации вокруг заявлений об Ужгородском аэропорте.

Как сообщал "Телеграф", гражданские аэропорты и их инфраструктура с начала войны являются одними из ключевых целей российских оккупантов.