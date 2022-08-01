Відкриття одного з українських аеропортів: влада пояснила гучну заяву

Летовище готують до сертифікації, про відкриття наразі не йдеться

Сенсаційна інформація про можливе відкриття пасажирського аеропорту в Ужгороді, яка з’явилась напередодні, виявилась неточною. Детальне ояснення ситуації дав голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, в аеропорту дійсно проводяться певні роботи, але вони не повязані із запуском пасажирського руху. "Сьогодні летовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу", — наголосив Микита.

За даними очільника області, ужгородський аеропорт не має дозвільних документів, які уможливили би початок його роботи. Окрім того, небо над Україною залишається закритим для польотів, відповідно, аеропорти не працюють також. Необхідні документи з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу на сьогодні також не підписані. До того ж саме летовище не готове приймати рейси через стан злітної смуги, світлосигнальної системи та інших елементів інфраструктури.

"Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації. Для виконання комплексу заходів залучені Міністерство інфраструктури України, Украерорух, СБУ, ДСНС, найкращі фахівці за напрямком приватної пасажирської і вантажної авіації для консалтингу й оптимізації роботи летовища та інші", — написав голова Закарпатської ОВА. Він додав, що це довготривалий та системний процес, а заяви про відновлення роботи аеропорту – не більше, ніж бажання та наміри. За словами Микити, правоохоронні органи мають надати правову кваліфікацію всій ситуації навколо заяв про Ужгородський аеропорт.

Як повідомляв "Телеграф", цивільні аеропорти та їхня інфраструктура від початку війни є одними з ключових цілей російських окупантів.