В Україні хочуть запустити один із пасажирських аеропортів: закрите небо не завадить
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В Україні хочуть відновити пасажирські авіарейси з однієї області
В Ужгороді, незважаючи на війну та закритий повітряний простір, хочуть відкрити аеропорт для пасажирських перевезень.
Про це повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко у Facebook за підсумками чергової сесії ради. Чиновник повідомив, що влада виділить великі гроші на аеропорт, щоб об’єкт інфраструктури почав працювати та заробляти.
Цікаво, що злітно-посадкова смуга цього аеропорту починається і закінчується в Словаччині. Чубірко вважає це великим плюсом у нинішній ситуації.
"Суттєво підняли фінансування Ужгородського аеропорту. Статутний фонд збільшено на 26 млн грн, щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі й нарешті починати заробляти, а не рахувати збитки. Це важливий аеропорт для України. Колишній мінус – злітно-посадкова смуга, яка починається закордоном, — стала його плюсом. Треба це використовувати", — заявив Чубірко.
Нагадаємо, у травні перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською та внутрішньопереміщеними особами. До речі обласний центр на початку повномасштабного вторгнення рф став перевалочним пунктом для українських біженців.