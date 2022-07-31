В Україні хочуть запустити один із пасажирських аеропортів: закрите небо не завадить

В Україні хочуть відновити пасажирські авіарейси з однієї області

В Ужгороді, незважаючи на війну та закритий повітряний простір, хочуть відкрити аеропорт для пасажирських перевезень.

Про це повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко у Facebook за підсумками чергової сесії ради. Чиновник повідомив, що влада виділить великі гроші на аеропорт, щоб об’єкт інфраструктури почав працювати та заробляти.

Цікаво, що злітно-посадкова смуга цього аеропорту починається і закінчується в Словаччині. Чубірко вважає це великим плюсом у нинішній ситуації.

"Суттєво підняли фінансування Ужгородського аеропорту. Статутний фонд збільшено на 26 млн грн, щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі й нарешті починати заробляти, а не рахувати збитки. Це важливий аеропорт для України. Колишній мінус – злітно-посадкова смуга, яка починається закордоном, — стала його плюсом. Треба це використовувати", — заявив Чубірко.

Нагадаємо, у травні перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською та внутрішньопереміщеними особами. До речі обласний центр на початку повномасштабного вторгнення рф став перевалочним пунктом для українських біженців.