Україна офіційно закрила повітряний простір: що відомо

Польоти цивільних літаків в Україні обмежили.

Україна закрила повітряний простір для цивільних користувачів після того, як Путін в ніч на 24 лютого оголосив про початок війни і введення російських військ.

Про це повідомив "Украерорух" на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що використання повітряного простору заборонили з 2:45 години ночі (за київським часом) через високий ризик авіаційній безпеці.

"Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється. Про зміни щодо використання повітряного простору України повідомлятимемо додатково", — йдеться у повідомленні.

На момент виходу новини за даними сайту Flightradar в українському повітряному просторі немає жодного цивільного літака.

Україна 24 лютого закрила повітряний простір через вторгнення Росії

Нагадаємо, що у багатьох містах України з ночі четверга, 24 лютого, чути вибухи. Очевидці у соціальних мережах повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.

Оперативну інформацію про становище в Україні читайте у матеріалу "Телеграфу": "Росія ракетами стріляє по Україні, по всій країні лунають вибухи (оновлюється)".