Украина официально закрыла воздушное пространство: что известно

Полеты гражданских самолетов в Украине ограничили.

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских пользователей после того, как Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны и вводе российских войск.

Об этом сообщил "Украэрорух" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что использование воздушного пространства запретили с 2:45 ночи (по киевскому времени) из-за высокого риска авиационной безопасности.

"Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях использования воздушного пространства Украины будем сообщать дополнительно", — говорится в сообщении.

К моменту выхода новости по данным сайта Flightradar в украинском воздушном пространстве нет ни одного гражданского самолета.

Украина 24 февраля закрыла воздушное пространство из-за вторжения России

Напомним, что во многих городах Украины с ночи четверга, 24 февраля, слышны взрывы. Очевидцы в социальных сетях сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригороде Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.

Оперативную информацию о положении в Украине читайте в материале "Телеграфа": "Россия ракетами стреляет по Украине, по всей стране раздаются взрывы (обновляется)".