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Украина официально закрыла воздушное пространство: что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Воздушное пространство в Украине закрыто Новость обновлена 24 февраля 2022, 06:35
Воздушное пространство в Украине закрыто

Полеты гражданских самолетов в Украине ограничили.

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских пользователей после того, как Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны и вводе российских войск.

Об этом сообщил "Украэрорух" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что использование воздушного пространства запретили с 2:45 ночи (по киевскому времени) из-за высокого риска авиационной безопасности.

"Оказание услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях использования воздушного пространства Украины будем сообщать дополнительно", — говорится в сообщении.

К моменту выхода новости по данным сайта Flightradar в украинском воздушном пространстве нет ни одного гражданского самолета.

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Напомним, что во многих городах Украины с ночи четверга, 24 февраля, слышны взрывы. Очевидцы в социальных сетях сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригороде Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.

Оперативную информацию о положении в Украине читайте в материале "Телеграфа": "Россия ракетами стреляет по Украине, по всей стране раздаются взрывы (обновляется)".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Самолеты #Воздушное пространство
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