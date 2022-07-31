В Украине хотят запустить один из пассажирских аэропортов: закрытое небо не помешает

В Украине хотят возобновить пассажирские авиарейсы из одной области

В Ужгороде, несмотря на войну и закрытое воздушное пространство, хотят открыть аэропорт для пассажирских перевозок.

Об этом сообщил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко в Facebook по итогам очередной сессии совета. Чиновник сообщил, что власть выделит большие деньги на аэропорт, чтобы объект инфраструктуры начал работать и зарабатывать.

Примечательно, что взлетно-посадочная полоса этого аэропорта начинается и заканчивается в Словакии. Чубирко считает это большим плюсом в нынешней ситуации.

"Существенно подняли финансирование Ужгородского аэропорта. Уставный фонд увеличен на 26 млн грн, чтобы провести необходимые процедуры, получить разрешения, построить необходимые здания и, наконец, начинать зарабатывать, а не считать убытки. Это важный аэропорт для Украины. Бывший минус – взлетно-посадочная полоса, которая начинается за границей, стала его плюсом. Надо использовать это", — заявил Чубирко.

Напомним, в мае первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород, где встретилась с Еленой Зеленской и внутриперемещенными лицами. К слову областной центр в начале полномасштабного вторжения рф стал перевалочным пунктом для украинских беженцев.