В начале октября авиакомпания возобновляет полеты в москву из Абу-Даби

В последнее время авиаперевозчики-лоукостеры подбрасывают своим пассажирам неприятные новости. Так ирландский Ryanair объявил об отмене своих ультрадешевых промо-предложений на билеты, которые уже назвали "концом эры билетов по 10 евро". Кроме того, стало известно, что WizzAir с 3 октября возобновит полеты в российскую столицу – москву. Впрочем, CNN сообщает, что речь идет не о решении головного офиса компании.

О возобновлении полетов из Абу-Даби заявила эмиратская дочерняя компания венгерского лоукостера. "Wizz Air Abu Dhabi — является национальным перевозчиком ОАЭ, который работает в соответствии с национальными правилами и политиками ОАЭ. Авиакомпания возобновляет полеты в Москву, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, желающих вылететь в и из россии из столицы Эмиратов. Все национальные авиалинии ОАЭ сейчас выполняют прямые рейсы в рф", — говорится в заявлении компании. В нем также отмечается, что перевозчики Wizz Air Hungary и Wizz Air UK пока в российские аэропорты не летают, соблюдая европейские и британские ограничения.

ОАЭ не присоединились к международным санкциям против россии, более того, страна стала одним из основных прибежищ для российских граждан и бизнесов, решивших покинуть территорию своего происхождения. В Эмиратах работает российская платежная система "Мир", граждане страны-агрессора могут вести здесь бизнес и покупать недвижимость. Из-за нашествия россиян город Дубай даже стали называть Дубайском. Поэтому спрос на перелеты в россию в стране сейчас действительно велик.

Как сообщал "Телеграф", сейчас возможности для путешествий у граждан страны-агрессора сильно ограничены. В первую очередь из-за того, что ЕС в рамках санкций запретил российским авиакомпаниям полеты над своей территорией. Более того, в седьмом пакете европейских рестрикций обсуждается запрет на выдачу шенгенских виз всем гражданам рф.