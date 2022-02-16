Повітряна блокада скасовується? Одна з авіакомпаній не планує припиняти польоти в Україну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 30
Гендиректор Ryanair каже, що вони поки не бачать загрози від польотів в аеропорти України.
Далеко не всі авіакомпанії відмовилися від польотів в Україну через загрозу російського вторгнення. Лоукостер Ryanair повідомив, що їх літаки доставлятимуть пасажирів в українські аеропорти, поки "немає війни й ракет".
Як передає Reuters, про це повідомив генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'лірі.
За його словами, наразі немає причин, щоб зупиняти авіасполучення з Україною.
"Ми не бачимо причин для припинення польотів (в Україну — ред.), поки європейська влада не скаже нам, що літати небезпечно", — заявив О'лірі на пресконференції в Лісабоні.
Нагадаємо, що від польотів в Україну наразі відмовилися лише деякі авіакомпанії. Це сталося після того, як низка країн випустила рекомендації для громадян щодо необхідності покинути Україну через ризик початку повномасштабного вторгнення з боку Росії.
Водночас у Мінінфраструктури заявили, що більшість авіакомпаній продовжують здійснювати польоти у штатному режимі, а інформація про закриття повітряного простору не відповідає дійсності. Ту ж інформацію підтвердили й в аеропорту "Бориспіль", який продовжує приймати літаки згідно з розкладом.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-