Повітряна блокада скасовується? Одна з авіакомпаній не планує припиняти польоти в Україну

Гендиректор Ryanair каже, що вони поки не бачать загрози від польотів в аеропорти України.

Далеко не всі авіакомпанії відмовилися від польотів в Україну через загрозу російського вторгнення. Лоукостер Ryanair повідомив, що їх літаки доставлятимуть пасажирів в українські аеропорти, поки "немає війни й ракет".

Як передає Reuters, про це повідомив генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'лірі.

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За його словами, наразі немає причин, щоб зупиняти авіасполучення з Україною.

"Ми не бачимо причин для припинення польотів (в Україну — ред.), поки європейська влада не скаже нам, що літати небезпечно", — заявив О'лірі на пресконференції в Лісабоні.

Нагадаємо, що від польотів в Україну наразі відмовилися лише деякі авіакомпанії. Це сталося після того, як низка країн випустила рекомендації для громадян щодо необхідності покинути Україну через ризик початку повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Водночас у Мінінфраструктури заявили, що більшість авіакомпаній продовжують здійснювати польоти у штатному режимі, а інформація про закриття повітряного простору не відповідає дійсності. Ту ж інформацію підтвердили й в аеропорту "Бориспіль", який продовжує приймати літаки згідно з розкладом.