Ще одна авіакомпанія відмовилася від польотів над Україною

Мова про літаки з Норвегії, які інколи пролітала над західними регіонами України.

На тлі загрози російського вторгнення в Україну ще одна авіакомпанія заявила про зупинку польотів над територією України. Мова про перевізника Norwegian, який іноді пролітав над західними областями нашої країни.

Як передає TV 2, із заявою про тимчасову зупинку польотів виступив директор із комунікацій компанії Есбен Туман.

За його словами, у Norwegian оцінили безпекову ситуацію в Україні й вирішили, що не перепинатимуть повітряний простір країни до особливого розпорядження.

"Безпека завжди на першому місці", — заявив представник компанії.

Додамо, що у Norwegian немає прямих рейсів в Україну, однак літаки цього авіаперевізника час від часу пролітають західні регіони, коли виконують рейси до Угорщини та Туреччини. А у компанії з цього приводу додали, що після катастрофи рейсу МН17 вони взагалі уникали східних районів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що багато авіаперевізників заявили про зупинку польотів в Україну через загрозу з боку Росії — у їх числі нідерландська компанія KLM. Проблеми з польотами в Україну також виникли в українського лоукостера SkyUp.

При цьому в Україні вже знайшли вихід, як відновити польоти для своїх та іноземних громадян, адже повітряний простір над країною не закривали.