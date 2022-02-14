Укр

Еще одна авиакомпания отказалась от полетов над Украиной

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Norwegian приостановила полеты над Украиной Новость обновлена 14 февраля 2022, 14:03
Norwegian приостановила полеты над Украиной

Речь о самолетах из Норвегии, иногда пролетавших над западными регионами Украины.

На фоне угрозы российского вторжения в Украину, еще одна авиакомпания заявила об остановке полетов над территорией Украины. Речь о перевозчике Norwegian, иногда пролетавшем над западными областями нашей страны.

Как передает TV 2, с заявлением о временной остановке полетов выступил директор по коммуникациям компании Эсбен Туман.

По его словам, в Norwegian оценили ситуацию в Украине и решили, что не будут пересекать воздушное пространство страны до особого распоряжения.

"Безопасность всегда на первом месте", — заявил представитель компании.

Добавим, что у Norwegian нет прямых рейсов в Украину, однако самолеты этого авиаперевозчика время от времени пролетают западные регионы, выполняя рейсы в Венгрию и Турцию. А в компании по этому поводу добавили, что после крушения рейса МН17 они вообще избегали восточных районов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что многие авиаперевозчики заявили об остановке полетов в Украину из-за угрозы со стороны России — в их числе нидерландская компания KLM. Проблемы с полетами в Украину также возникли у украинского лоукостера SkyUp.

При этом в Украине уже нашли выход, как восстановить полеты для своих и иностранных граждан, ведь воздушное пространство не закрывали.

Теги:
#Украина #Россия #Самолет #Полеты #Угроза #Вторжение #Авиасообщение
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