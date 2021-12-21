Дело Боинга МН17: обвинение уверено, что атака на пассажирский самолет была спланированной

Голландская прокуратура оглашает обвинительный акт.

В Нидерландах продолжается суд по делу о сбитом "Боинге" Malaysia Airlines МН17 — прокуратура зачитывает заключительные аргументы. По словам обвинения, у пилотов и пассажиров самолета не было шансов на спасение. Также в прокуратуре считают, что именно из "Бука" сбили самолет.

Заседания окружного суда Гааги транслируются онлайн.

В понедельник прокуратура обнародовала выводы про то, что именно из "Бука" выпустили ракету, которая сбила "Боинг" — это подтвердили результаты экспертизы, фотодоказательства, следы гусениц ракетного комплекса в поле. Также обвинение рассказало про перехваченные разговоры боевиков — между подозреваемыми Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым, за день до трагедии произошел разговор о прибытии ракетного комплекса. "Бук — наша единственная надежда" — цитирует "Рейтерс" расшифровку, предоставленную стороной обвинения. Доставили его по приказу обвиняемых. Прокуратура считает, что его привезли из России в ночь с 16 на 17 июля через Луганскую область.

Заседание продолжается 21 декабря. Как сообщает журналистка Саския Беллеман из De Telegraaf, сторона обвинения считает всех четырех подозреваемых виновными в равной степени и что их пребывание на месте преступления было не обязательно.

Она также сообщила, что сторона обвинения заявила о спланированности операции и использовании других людей обвиняемыми. "Тот факт, что они не сами нажали на кнопку, не имеет значения с юридической точки зрения", — цитирует журналистка прокурора.

Обвинение считает, что подозреваемые героизировали того, кто выпустил ракету из "Бука" по пассажирскому самолету.

Напомним, "Боинг", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили над Донбассом семь лет назад. Обвиняются четверо — трое россиян и украинец. В результате атаки на летящий самолет погибли 298 человек.

В среду 22 декабря ожидается оглашение требований прокуратуры по наказанию для подозреваемых. Суд может завершиться уже в 2022 году.