Укр

Власти Украины придумали, что делать с угрозой остановки авиасообщения: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Правительство пошло на радикальные меры Новость обновлена 13 февраля 2022, 21:41
Правительство пошло на радикальные меры

Кабмин выделил 16,6 млрд, чтобы не допустить остановки авиасообщения.

Кабинет министров Украины собрался на срочное заседание по поводу информации о том, что некоторые европейские страховые компании предупредили авиаперевозчиков о приостановке страховых выплат в случае полетов их самолетов в небе Украины.

Как сообщил нардеп от фракции "Голоса" Ярослав Железняк, правительство решило выделить средства для Министерства инфраструктуры, которое должно гарантировать безопасность полетов в украинском воздушном пространстве.

В тексте обнародованного ним проекта документа говорится, что для этих целей будет создан специальный фонд, в который поступит 16,6 миллиарда гривен. Изначально эти средства предназначались для обслуживания внешнего долга.

Работать указанный фонд будет с 14 февраля и до тех пор, пока внешнеполитические угрозы будут урегулированы.

Текст распоряжения Кабмина, обнародованный Железняком
Текст распоряжения Кабмина, обнародованный Железняком

UPD: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания подтвердил планы по выделению средств.

Как сообщалось ранее, 13 февраля пошли слухи о том, что наша страна приостановит авиасообщение из-за того, что на фоне рисков начала военного вторжения России авиакомпании начали отменять рейсы в нашу страну.

Позже в Мининфраструктуры ответили, что информация о закрытии воздушного пространства Украиной не соответствует действительности.

Госпредприятие "Украерорух" позже добавило, что в настоящее время для гражданской авиации действуют запреты на полеты над оккупированными территориями Крыма и ОРДЛО, остальная часть страны же остается открытой и доступной для планирования рейсов.

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