Справа Боїнгу МН17: звинувачення впевнене, що атака на пасажирський літак була спланованою

Голландська прокуратура оголошує обвинувальний акт.

У Нідерландах триває суд у справі про збитий "Боїнг" Malaysia Airlines МН17 — прокуратура зачитує заключні аргументи. За словами звинувачення, пілоти та пасажири літака не мали шансів на порятунок. Також у прокуратурі вважають, що саме із "Бука" збили літак.

Засідання окружного суду Гааги транслюються онлайн.

У понеділок прокуратура оприлюднила висновки про те, що саме з "Бука" випустили ракету, яка збила "Боїнг", — це підтвердили результати експертизи, фотодокази, сліди гусениць ракетного комплексу в полі. Також звинувачення розповіло про перехоплені розмови бойовиків – між підозрюваними Сергієм Дубинським та Олегом Пулатовим, за день до трагедії відбулася розмова про прибуття ракетного комплексу. "Бук — наша єдина надія" — цитує "Рейтерс" розшифровку, надану стороною звинувачення. Доставили його за наказом обвинувачених. Прокуратура вважає, що його привезли з Росії у ніч із 16 на 17 липня через Луганську область.

Засідання триває 21 грудня. Як повідомляє журналістка Саскія Беллеман із De Telegraaf, сторона звинувачення вважає всіх чотирьох підозрюваних винними однаково і що їхнє перебування на місці злочину було не обов’язковим.

Вона також повідомила, що сторона звинувачення заявила про спланованість операції та використання інших людей обвинуваченими. " Той факт, що вони не самі натиснули на кнопку, не має значення з юридичного погляду ", — цитує журналістка прокурора.

Звинувачення вважає, що підозрювані героїзували того, хто випустив ракету з "Буку" по пасажирському літаку.

Нагадаємо, "Боїнг", що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, збили над Донбасом сім років тому. Звинувачуються четверо — троє росіян та українець. В результаті атаки на літак загинули 298 людей.

У середу 22 грудня очікується оголошення вимог прокуратури щодо покарання для підозрюваних. Суд може завершитися вже у 2022 році.