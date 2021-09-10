Справа рейсу МН17: названа запланована дата винесення вироку

Для можливого судового рішення заплановані три місяці в 2022 році.

Суд в Нідерландах у справі про катастрофу рейсу МН17 Малайзійських авіаліній в 2014 році може закінчитися у 2022.

Про це заявила генпрокурор України Ірина Венедиктова, включившись зі Страсбурга в програму Савіка Шустера.

Венедиктова розповіла, що вердикту суду можна чекати у вересні або листопаді-грудні наступного року. У своїх словах вона спиралася на графік суду. Завершальне слово прокуратури заплановано на листопад 2021 року.

Вона також зазначила якість роботи прокуратури Нідерландів.

Нагадаємо — у 2021 році семирічна річниця аварії Боїнга над Донбасом. Рейс прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, коли бойовики з російського "Бука" збили його над територією України. В результаті трагічно загинули 298 осіб, серед яких — діти. У справі про збитий Боїнг підозрюється четверо осіб: троє громадян РФ і один українець, які брали участь в бандформуванні "ДНР".

Раніше "Телеграф" писав, що дані про ЗРК "Бук" були сфабриковані Росією, щоб підставити українських військових. Також Нідерланди заявили, що до України у них претензій немає.