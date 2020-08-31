У Нідерландах стартують чергові слухання у справі МН17

У Нідерландах в понеділок поновляться судові слухання у справі про збиванні рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті суду.

Головною темою цих слухань стануть вимоги компенсації з боку родичів загиблих. Також суд розраховує заслухати захист за вимогами додаткового розслідування.

Всього в рамках цих слухань очікується 3 сесії тривалістю по 2 тижні кожна: з 31 серпня по 11 вересня, з 28 вересня по 9 жовтня і з 2 по 13 листопада.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії в ЄСПЛ за її роль в збиванні літака рейсу MH17 над Донбасом в 2014 році. Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.