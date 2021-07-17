Трагічна річниця аварії МН17: що потрібно знати про цю справу через 7 років

17 липня - 7 річниця великої авіаційної катастрофи рейса MH17. У 2014 році Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines. виконував плановий рейс з Амстердама в Куала-Лумпур. Через менш як за три годин після зльоту його збили над територією України із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

На борту авіалайнера були 298 осіб. Суд іде дотепер. ЗРК "Бук" належала 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованої в Курську.

Частина країн, чиї громадяни загинули в катастрофі, вимагали міжнародного трибуналу. Росія заблокувала цю ініціативу в Раді Безпеки ООН, скориставшись своїм правом вето.

Підсудних четверо: колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков), генерал, а на час збивання літака - полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), а також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

7 червня 2021 року в Гаазі почали розглядати справу про катастрофу рейсу MH17 по суті. Вивчають зброю, що збила"Боїнг", місце випуску ракети, та де були підсудні.

Оприлюднили інформацію, що Росія сфабрикувала дані про становище ЗРК "Бук", підставивши ВСУ. Також допитали свідків, один з яких бачив підготовку до пуску "Бука".

До України у Нідерландів претензій в цій справі немає.

Також, "Телеграф" писав, що справа про збитий рейс "Амстердам-Куала-Лумпур" займає 65 тисяч сторінок.