Укр

Воздушная блокада отменяется? Одна из авиакомпаний не планирует прекращать полеты в Украину

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ryanair не видит причин отменять полеты в Украину Новость обновлена 16 февраля 2022, 17:29
Ryanair не видит причин отменять полеты в Украину

Гендиректор Ryanair говорит, что они пока не видят угрозы полетов в аэропорты Украины.

Далеко не все авиакомпании отказались от полетов в Украину из-за угрозы российского вторжения. Лоукостер Ryanair сообщил, что их самолеты будут доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет".

Как передает Reuters, об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири.

По его словам, пока нет причин, чтобы останавливать авиасообщение с Украиной.

"Мы не видим причин для прекращения полетов (в Украину — ред.), пока европейские власти не скажут нам, что летать опасно", — заявил О’Лири на пресс-конференции в Лиссабоне.

Напомним, что от полетов в Украину пока отказались лишь некоторые авиакомпании. Это произошло после того, как ряд стран выпустили рекомендации для граждан о необходимости покинуть Украину из-за риска начала полномасштабного вторжения со стороны России.

В то же время в Мининфраструктуры заявили, что большинство авиакомпаний продолжают совершать полеты в штатном режиме, а информация о закрытии воздушного пространства не соответствует действительности. Ту же информацию подтвердили и в аэропорту Борисполь, который продолжает принимать самолеты согласно расписанию.

Теги:
#Украина #Ryanair #Авиасообщение
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