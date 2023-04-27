В Украине могут возобновить полеты гражданских самолетов: что известно

Пока вопрос сроков восстановления гражданских полетов остается открыть, однако Киев над ним усиленно работает

Украина "упорно работает", чтобы уже в ближайшее время возобновить авиаперелеты гражданских самолетов полностью или хотя бы частично.

Об этом "Европейской правде" рассказал министр транспорта Франции Клеман Бон, отметив, что его государство тесно сотрудничает с Украиной в этом вопросе. В частности, учит украинских пилотов гражданской авиации, а также авиадиспетчеров.

"Это действительно очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной возобновят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно быстрее. А в случае, если авиаторы не имеют практики, то по правилам безопасности не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к момента, когда ваше авиапространство будет открыто полностью или частично", – пояснил он.

По словам члена правительства Франции, оно не может решать, когда именно Украина сможет восстановить гражданские полеты, однако украинские чиновники усиленно готовятся к этому. Среди основных факторов, которые пока тормозят этот процесс — ситуация с безопасностью в стране.

"Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", — добавил министр.

Следует напомнить, что Украина закрыла небо для гражданских авиаперелетов 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российских войск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до 2029 года Европейский Союз не планирует снимать ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, россии, Беларуси, а также Молдовы.