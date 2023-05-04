F-16 для Украины: один из союзников порадовал заявлением

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос передачи Украине F-16 сейчас обсуждается с союзниками. Ранее в ВСУ назвали несколько причин, по которым Украине крайне необходимы истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Марка Рютте с Владимиром Зеленским. Как отметил премьер-министр Нидерландов, табу в этом вопросе нет.

Премьер-министр Нидерландов отметил, что его страна вместе с другими союзниками Украины работает над вопросом передачи Украине современных истребителей, но на данный момент не решен.

"По поводу F-16 табу нет. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией, другими партнерами, чтобы привести это к завершению. Мы еще не приблизились к этому. Это очень чувствительная тема", — заявил премьер Нидерландов.

Марк Рютте также сравнил передачу истребителей с поставками другого западного вооружения, в частности немецких танков Leopard. Он отметил, что с самолетами тоде будет решен.

"Это достигло завершения, и сейчас мы работаем над этим. Сейчас мы уже поставляем другую технику в Украину. По F-16 мы ищем поддержки парламента и правительства", — сказал он.

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