Украине нужны F-16: в ВСУ назвали 8 главных причин
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Представитель ВС ВСУ объяснил, почему Украина не сможет обойтись без западных самолетов
В Украине после начала российского вторжения активно обсуждается вопрос о необходимости пересадить пилотов ВСУ на самолеты западного образца. При этом многие отдают предпочтение истребителям F-16 американского производства.
В пользу этих самолетов высказался и спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат, который детально изложил то, почему именно этой модели надо отдать предпочтение.
Защита тылов
Он отметил, что украинские средства ПВО могут сбивать в среднем 75% крылатых ракет, однако остальные достигают цели. Из-за этого гибнут мирные люди и разрушается инфраструктура.
"F-16 могут эффективно уничтожать эти воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны в наши города", — отметил он.
Прикрытие передовой
Россияне обладают существенным превосходством в количестве авиации, а главное — в ее качестве. Игнат отметил, что у ВСУ нет достаточного количества воздушных и наземных средств для устранения этой угрозы, однако наличие F-16 может помочь достичь преимущества в воздухе и спасти прифронтовые города от бомбардировок.
Управляемые бомбы россиян
Оккупанты стали чаще применять управляемые бомбы весом в 500 кг, а также могут начать применять бомбы в 1500 кг. Однако на вооружении у F-16 есть ракеты "воздух-воздух" с дальностью поражения до 180 километров, которые могут помочь отогнать российскую авиацию от границ и тем самым предотвратить использование россиянами авиабомб.
Ответный удар
На вооружении F-16 стоит огромный спектр разнообразного вооружения, с помощью которого можно оказывать эффективную поддержку наземных подразделений ВСУ во время контрнаступления.
"Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать превосходство в воздухе, уничтожить пути снабжения техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задачи сможет выполнить F-16", — отметил Игнат.
Контроль над Черным морем
Оккупанты контролируют море и это позволяет им использовать крылатые ракеты "Калибр" для обстрелов Украины. Однако F-16 могут использоваться для запуска мощных противокорабельных ракет, которые загонят российский флот "в порты или на дно".
Таким образом Украина сможет в частности обеспечить безопасность "зернового коридора".
Безопасность пилотов
Игнат говорит, что старые советские самолеты делают работу пилотов смертельно опасной. Для того чтобы уменьшить количество потерь, Украина нуждается в более современных моделях.
Обслуживание
Украина использует самолеты 40-летнего возраста, а многие пилоты почти в два раза моложе их боевых машин. Проблема наблюдается и с запчастями, которые у Украины заканчиваются, а у Запада просто отсутствуют. Многие вопросы решаются за счет "канибализма", когда один самолет идет на запчасти для других, однако долго это продолжаться не может.
Поставки МиГ-29 Польши и Словакии на некоторое время решат проблему, однако для достижения победы в воздухе их явно недостаточно.
Боеприпасы
Подобная ситуация обстоит и с боеприпасами, запасы которых исчерпывают себя. Поэтому даже имея нужные самолеты и пилотов, Украина может остаться без средств поражения.
"Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения – единственный выход", — добавил Игнат.
Как сообщалось ранее, Игнат ранее рассказывал, что у украинских пилотов была возможность полетать на F-16 еще в 2011 году.