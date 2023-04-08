Украине нужны F-16: в ВСУ назвали 8 главных причин

Представитель ВС ВСУ объяснил, почему Украина не сможет обойтись без западных самолетов

В Украине после начала российского вторжения активно обсуждается вопрос о необходимости пересадить пилотов ВСУ на самолеты западного образца. При этом многие отдают предпочтение истребителям F-16 американского производства.

В пользу этих самолетов высказался и спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат, который детально изложил то, почему именно этой модели надо отдать предпочтение.

Защита тылов

Он отметил, что украинские средства ПВО могут сбивать в среднем 75% крылатых ракет, однако остальные достигают цели. Из-за этого гибнут мирные люди и разрушается инфраструктура.

"F-16 могут эффективно уничтожать эти воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны в наши города", — отметил он.

Прикрытие передовой

Россияне обладают существенным превосходством в количестве авиации, а главное — в ее качестве. Игнат отметил, что у ВСУ нет достаточного количества воздушных и наземных средств для устранения этой угрозы, однако наличие F-16 может помочь достичь преимущества в воздухе и спасти прифронтовые города от бомбардировок.

Управляемые бомбы россиян

Оккупанты стали чаще применять управляемые бомбы весом в 500 кг, а также могут начать применять бомбы в 1500 кг. Однако на вооружении у F-16 есть ракеты "воздух-воздух" с дальностью поражения до 180 километров, которые могут помочь отогнать российскую авиацию от границ и тем самым предотвратить использование россиянами авиабомб.

Ответный удар

На вооружении F-16 стоит огромный спектр разнообразного вооружения, с помощью которого можно оказывать эффективную поддержку наземных подразделений ВСУ во время контрнаступления.

"Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать превосходство в воздухе, уничтожить пути снабжения техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задачи сможет выполнить F-16", — отметил Игнат.

Контроль над Черным морем

Оккупанты контролируют море и это позволяет им использовать крылатые ракеты "Калибр" для обстрелов Украины. Однако F-16 могут использоваться для запуска мощных противокорабельных ракет, которые загонят российский флот "в порты или на дно".

Таким образом Украина сможет в частности обеспечить безопасность "зернового коридора".

Безопасность пилотов

Игнат говорит, что старые советские самолеты делают работу пилотов смертельно опасной. Для того чтобы уменьшить количество потерь, Украина нуждается в более современных моделях.

Обслуживание

Украина использует самолеты 40-летнего возраста, а многие пилоты почти в два раза моложе их боевых машин. Проблема наблюдается и с запчастями, которые у Украины заканчиваются, а у Запада просто отсутствуют. Многие вопросы решаются за счет "канибализма", когда один самолет идет на запчасти для других, однако долго это продолжаться не может.

Поставки МиГ-29 Польши и Словакии на некоторое время решат проблему, однако для достижения победы в воздухе их явно недостаточно.

Боеприпасы

Подобная ситуация обстоит и с боеприпасами, запасы которых исчерпывают себя. Поэтому даже имея нужные самолеты и пилотов, Украина может остаться без средств поражения.

"Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения – единственный выход", — добавил Игнат.

Как сообщалось ранее, Игнат ранее рассказывал, что у украинских пилотов была возможность полетать на F-16 еще в 2011 году.