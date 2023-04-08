россия начала производство новых мощных боеприпасов: в ВСУ признали угрозу

В ВСУ снова напомнили союзникам о необходимости предоставить Украине такую важную для нее защиту

россия приступила к изготовлению новых авиабомб, которые в дальнейшем планирует запускать по мирным украинским городам. Общий вес модернового вооружения составит примерно 1,5 тонны.

Об этом во время очередного эфира ежедневного телемарафона "Единые новости" украинцев предупредил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что опасность заключается в том, что украинской армии просто нечем сбивать такие боеприпасы. По его словам, эти бомбы также могут быть оборудованы крыльями для большей манёвренности, а также GPS-трекерами.

Кроме того, представитель ВСУ в очередной раз отметил крайне высокую потребность Украины в мощных противовоздушных системах и истребителях, которые не спешат передавать союзники.

"Полуторатонные бомбы – это уже втрое большая мощность. Еще раз подчеркиваю, что нужные средства, которые могут противостоять – это системы Patriot, Samp-t из наземных. А лучше всего – это современные самолеты F-16 или другие поколения "4+", способные противостоять российской авиации на дальних подступах. Следует осознавать, что такие бомбы наносят удары с дистанции 50+ километров и по линии боевого столкновения или государственной границы. Поэтому их пока нечем доставать, именно самолеты, которые их запускают", — пояснил Игнат.

Ранее "Телеграф" сообщал, как оккупационная армия рф выпустила по одной из украинских областей свои новейшие авиабомбы УПАБ-1500Б — чем особенный этот вид боеприпасов.