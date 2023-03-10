Неудачная копия JDAM: россияне применили против ВСУ секретные авиабомбы

Тем не менее она уступает имеющемуся на вооружении ВСУ

Недавно авиация российских оккупантов применила свои новейшие авиабомбы УПАБ-1500Б, осколки которых были обнаружены на позициях ВСУ, подвергшихся удару в Черниговской области.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает сайт Defense Express.

Авиационная бомба УПАБ-1500Б была впервые представлена ее разработчиками на выставке в 2019 году и с тех пор имелось крайне мало информации о ее применении. Такая секретность связана с рядом технических особенностей авиабоеприпаса:

специализация – целью этой бомбы являются крупные и укрепленные объекты вроде кораблей, подземных бункеров, железнодорожных мостов;

большой вес – 1525 кг, из которых 1010 приходятся на боевую часть;

особенностью применения – буква П в названии означает "планирующая", то есть, самолет может сбросить ее с большой высоты, и она планирует к цели на расстояние до 50 км;

точность применения – обеспечивается инерциальной и спутниковой системой наведения, что позволяет достигать высокой меткости, по данным разработчиков, с отклонением от цели не более 10 метров.

Эти показатели делают УПАБ-1500Б очень похожей на "умную" бомбу JDAM, которую недавно получили ВСУ. И хотя вес американских бомб ниже – максимум до 907 кг, зато больше дальность – до 72 км.