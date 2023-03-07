ВСУ уже используют новейшее оружие из США, но его пока немного

ВСУ уже используют новые американские авиабомбы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уже использует поставленные в феврале Киеву "умные" бомбы JDAM с дальностью полета до 72 км. Об этом сообщил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер.

Как уточняет издание The Warzone, об этом он рассказал во время круглого стола, который проходил в кулуарах симпозиума Ассоциации Воздушно-космических сил 2023 года в штате Колорадо.

Еще в феврале США заявила о поставках Украине оборудования для создания бомб дальнего действия с GPS-наведением производства Boeing, известной как Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Их уникальность заключается в том, что блоки управления можно устанавливать на обычные неуправляемые бомбы весом от 227 до 904 кг, превращая их в управляемые, то есть высокоточные. Принцип их работы можно описать как "выстрелил и забыл", вроде ракет к РСЗО M142 HIMARS, при этом дальность новых авиабомб будет лишь чуть меньше ракет РСЗО – порядка 70 км и их можно будет пускать с имеющихся у ВСУ самолетов советского образца.

Принцип действия JDAM

Правда, Джеймс Хекер не сообщил, где именно Воздушные силы ВСУ применили бомбы JDAM или их более дальнобойный вариант JDAM-ER. Также неизвестно их количество, имеющееся на вооружении украинских воинов, но точно известно, что их пока мало.

Напомним, что о возможном получении Украиной "умных" бомб в очередном пакете военной помощи США стало известно еще в феврале.