росія розпочала виробництво нових потужних боєприпасів: у ЗСУ визнали загрозу

У ЗСУ знову нагадали союзникам про необхідність надати Україні такий важливий для неї захист

росія розпочала виготовлення нових авіабомб, які в подальшому планує запускати по мирних українських містах. Загальна вага модернового озброєння сягатиме приблизно 1,5 тонни.

Про це під час чергового ефіру щоденного телемарафону "Єдині новини" українців попередив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши, що небезпека полягає в тому, що українська армія не має чим збивати такі боєприпаси. За його словами, ці бомби також можуть бути оснащенні крилами для більшої маневрованості, а також GPS-трекерами.

Крім того, представник ЗСУ вкотре наголосив на вкрай високій потребі України у потужних протиповітряних системах і винищувачах, які не поспішають передавати союзники.

"Півторатонні бомби – це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти – це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще — це сучасні літаки F-16 або інші покоління "4+", здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах. Потрібно усвідомлювати, що такі бомби завдають ударів з дистанції 50+ кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Тому їх поки нема чим діставати, саме літаки, які їх запускають", — пояснив Ігнат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як окупаційна армія росії випустила по одній з українських областей свої новітні авіабомби УПАБ-1500Б — чим особливий цей вид боєприпасів.