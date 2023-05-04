F-16 для України: один із союзників порадував заявою

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що питання передачі Україні F-16 зараз обговорюється із союзниками. Раніше у ЗСУ назвали кілька причин, через які Україні вкрай необхідні винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Марка Рютте із Володимиром Зеленським. Як зазначив прем’єр-міністр Нідерландів, табу у цьому питанні немає.

Прем'єр-міністр Нідерландів зазначив, що його країна разом із іншими союзниками України працює над питанням передачі Україні сучасних винищувачів, але наразі воно не вирішено.

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