Україні потрібні F-16: у ЗСУ назвали 8 головних причин

Представник ЗС ЗСУ пояснив, чому Україна не зможе обійтися без західних літаків

В Україні після початку російського вторгнення активно обговорюється питання необхідності пересадити пілотів ЗСУ на літаки західного зразка. При цьому багато хто віддає перевагу винищувачам F-16 американського виробництва.

На користь цих літаків висловився і речник командування ЗС ЗСУ Юрій Ігнат, який детально виклав те, чому саме цій моделі треба віддати перевагу.

Захист тилів

Він зазначив, що українські засоби ППО можуть збивати в середньому 75% крилатих ракет, проте решта досягає цілей. Через це гинуть мирні люди та руйнується інфраструктура.

"F-16 можуть ефективно знищувати ці повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до наших міст", — зазначив він.

Прикриття передової

Росіяни мають істотну перевагу в кількості авіації, а головне — в її якості. Ігнат зазначив, що ВСУ не має достатньої кількості повітряних і наземних засобів для усунення цієї загрози, проте наявність F-16 може допомогти досягти переваги в повітрі та врятувати прифронтові міста від бомбардувань.

Керовані бомби росіян

Окупанти стали частіше застосовувати керовані бомби вагою 500 кг, а також можуть почати застосовувати бомби 1500 кг. Однак на озброєнні F-16 має ракети "повітря-повітря" з дальністю поразки до 180 кілометрів, які можуть допомогти відігнати російську авіацію від кордонів і тим самим запобігти використанню росіянами авіабомб.

У відповідь удар

На озброєнні F-16 стоїть величезний спектр різноманітного озброєння, за допомогою якого можна надавати ефективну підтримку наземних підрозділів ЗСУ під час контрнаступу.

"Необхідно зупинити атакуючі дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів та живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16", — зазначив Ігнат.

Контроль над Чорним морем

Окупанти контролюють море, і це дозволяє їм використовувати крилаті ракети "Калібр" для обстрілів України. Однак F-16 можуть використовуватися для запуску потужних протикорабельних ракет, які заженуть російський флот "в порти або на дно".

Таким чином, Україна зможе зокрема забезпечити безпеку "зернового коридору".

Безпека пілотів

Гнат каже, що старі радянські літаки роблять роботу пілотів смертельно небезпечною. Для того, щоб зменшити кількість втрат, Україна потребує більш сучасних моделей.

Обслуговування

Україна використовує літаки 40-річного віку, а багато пілотів майже вдвічі молодші за їхні бойові машини. Проблема спостерігається і з запчастинами, які в України закінчуються, а Захід просто відсутні. Багато питань вирішуються шляхом "канібалізму", коли один літак іде на запчастини для інших, проте довго це не може тривати.

Постачання МіГ-29 Польщі та Словаччини на деякий час вирішать проблему, проте для досягнення перемоги у повітрі їх явно недостатньо.

Боєприпаси

Подібна ситуація і з боєприпасами, запаси яких вичерпують себе. Тому навіть маючи потрібні літаки та пілотів Україна може залишитися без засобів поразки.

"Перехід на F-16 або іншу західну платформу із широким асортиментом сучасного озброєння – єдиний вихід", — додав Ігнат.

Як повідомлялося раніше, Ігнат раніше розповідав, що українські пілоти мали можливість політати на F-16 ще в 2011 році.