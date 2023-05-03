США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн: что в него войдет
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В новый пакет помощи вошли ракеты Hydra 70, которы раньше Украина не получала
Накануне контрнаступления США передали Украине 98% боевых машин от обещанного объема. Сегодня Америка объявила о выделении нового пакета военной помощи на сумму 300 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Среди вооружения, которое получит Украина, дополнительные ракеты к HIMARS и артиллерии, а также противотанковое оружие и другое.
Общая сумма нового пакета военной помощи от США составила 300 млн долларов. К слову, неуправляемые ракеты Hydra 70 малой дальности Украина получит от американцев впервые. Их запускают из самолетов, а максимальная дальность огня составляет 10,5 км.
В Пентагоне подчеркнули, что намерены и дальше помогать Украине
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — отметили в спецслужбе.
Так, в пакет военной помощи вошли:
дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм гаубицы;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
- ракеты TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
- системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- стрелковое оружие и боеприпасы к стрелковому оружию;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда ВСУ получать американские танки "Абрамс". В ближайшее время союзники намерены начать обучение украинских воинов в Германии на американской базе в Графенвере.