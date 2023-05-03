Ракеты с лазерной наводкой: что известно о Hydra 70, которые могут передать ВСУ (видео)

Украина может получить модифицированные Hydra 70

В новом пакете помощи от США Украина может получить неуправляемые авиационные ракеты малой дальности Hydra 70.

"Телеграф" рассказывает о том, чем это оружие поможет ВСУ в борьбе с оккупантами.

Новый пакет помощи рассчитан на 300 миллионов долларов, а ракеты Hydra 70 будут взяты из избыточных запасов США, пишет Reuters.

По данным источника, ВСУ могут получить усовершенствованные ракеты, на которых будет установлена лазерная система наведения Advanced Precision Kill Weapon Systems. Благодаря этой системе ракета из неуправляемой превращается в высокоточный боеприпас. При этом о точной модификации ракет, которые получит Украина, пока не сообщается.

Для Hydra 70 разработаны 12 видов детонатора, все они могут быть установлены на ракете.

Данные снаряды полностью совместимы со всеми пусковыми устройствами для НАР Hydra 70. Их могут запускать как с самолетов, так и вертолетов. В частности, их могут запускать американский истребитель A-10 Thunderbolt, а также британский вертолет Apache.

Пока остается неясным, при помощи чего ВСУ будут производить пуски боеприпасов с лазерной наводкой. Не исключено, что это будут мобильные установки на автомобильных шасси или модифицированной бронетехнике.

Hydra 70 предназначены для уничтожения материальной части и живой силы противника.

Характеристики ракеты:

Длина: 1,87м.

Диаметр: 70 мм.

Размах крыла: 24,3 см.

Вес: 15 кг.

Скорость: 1000 м/с.

Дальность: 1 100-5 000 м при пуске с вертолета; 2-11 км при пуске с самолета.

Наведение: полуактивное лазерное.

Двигатель: все двигатели Hydra 70

Боеголовка: боеголовка Hydra 70

Стоимость одной такой составляет 2799 долларов.

Ранее "Телеграф" писал об украинской разработке — ракете "Трембита".