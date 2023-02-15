Мощный, прочный и хорошо вооруженный: какой самолет может переломить ход боев в Украине (фото, видео)

Поддержка с воздуха от американского штурмовика могла бы дать мощный результат на фронте

Украинским военным нужны не только танки, но и авиация. И ее перечень не ограничивается F-16, которые на слуху в последнее время. Если говорить об истребителях, то F-16 или F-15, конечно, являются оптимальным вариантом.

Об этом рассказал спикер Восточной группы войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что F-16 доказывал свою эффективности не раз и он очень удачен в аэродинамическом плане. Это также наиболее массовые самолеты.

Вместе с тем Украине нужна и штурмовая авиация. В ней наиболее массовые самолеты — советские Су-25 и американский A-10 Thunderbolt. "Это очень мощная машина, наряду с вертолетом Apache они могли бы дать очень мощные результаты, они бы существенно изменили ход событий на поле боя", — говорит Череватый.

Характеристики Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Американский одноместный реактивный самолет с двумя двигателями предназначен исключительно для поддержки наземных сил. Принят на вооружение в 1976 году, его иногда называют "Бородавочник" из-за характерного внешнего вида.

очень прочный — корпус выдерживает прямые попадания бронебойных и осколочно-фугасных снарядов калибром до 23 мм;

может лететь с одним двигателем, одним рулем высоты и без половины крыла;

баки бронированные;

можно установить дополнительные топливные баки;

можно дозаправлять в воздухе;

дальность полета с полезной нагрузкой — 2000 км,

самая большая высота — 13472 м;

может нести более 7 тонн оружия.

Боевая нагрузка и виды вооружения / Сравнение А-10 и Су-25

Вооружение А-10

семиствольная пушка калибра 30 мм GAU-8/A Avenger Gatling (скорострельность 3900 выстрелов в минуту);

ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick с тепловизионным или инфракрасным наведением;

может быть оборудован кассетными бомбами и ракетами Hydra;

платформа ECM ALQ-131;

две ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.

В отличие от советского Су-25, у "американца" лучшее вооружение и дальность полета без нагрузки. Однако его скорость ниже.

Скорость самолетов / Сравнение А-10 и Су-25

Перегоночная дальность / Сравнение А-10 и Су-25

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем особенны истребители F-16. Кроме них есть и другие самолеты, которые могли бы помочь Украине в контроле за небом.