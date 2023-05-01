Страшный сон для российской ПВО: что известно об украинской ракете "Трембита" (фото, видео)

Украинская ракета "Трембита" будет дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага

Украинские волонтеры начали разработку "народной" боевой ракеты под названием "Трембита".

Как пишет "Милитарный", разработку снаряда ведут инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и их коллеги из общественной организации "Відсіч".

"Трембита" будет являть собой малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Ожидается, что она станет "кошмаром" для ПВО врага.

"Наша простая ракета – несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", – говорят инженеры.

Что еще известно о "народной ракете"

Инженеры рассказали, что такие снаряды идеально подойдут для поражения вражеских объектов, а так же для истощения средства противовоздушной обороны противника.

Разработчики уверяют, что запуск двух десятков таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на указанной глубине.

Производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских планируют развернуть по всей территории Украины.

Волонтеры убеждены, что "ржавые С-300" противника не смогут уничтожить "Трембиты".

Характеристики ракеты "Трембита":

Снаряженный вес: 100 кг;

Вес боевой части: 20 кг;

Дальность поражения: более 140 км;

Скорость: более 400 км/ч;

Максимальная высота полета: 2000 м;

Минимальная высота полета: 30 м;

Двигатель: 30 л.

Запускать ракету можно с пневмокатапульты, а так же при помощи твердотопливного ускорителя.

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