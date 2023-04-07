ВСУ будут метать во врага "стрелы Перуна": Украина закупит у Польши переносные ЗРК

Точное количество ракет не называется

Польша продаст Украине дополнительные пусковые установки и ракеты к переносным зенитным комплексам "Перун" (Piorun) для борьбы с российскими летательными аппаратами.

Как сообщает Wyborcza.pl, о договоренности о поставке сотни дополнительных пусковых установок для ПЗРК сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на фоне визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме "Перунов", Украина также получит 150 единиц БТР Rosomak и три модуля 120-мм самоходных минометов Rak.

При этом издание отмечает, что в настоящее время непонятно, сколько ракет к ПЗРК будет закуплено Украиной, ведь сами пусковые установки являются многоразовыми.

Также неизвестно, откуда будет финансироваться закупка, однако не исключено, что это будет осуществлено за счет американских или европейских фондов.

ПЗРК "Перун" или, как его называют в Украине, "Блискавка" представляет собой пусковую установку, которую можно использовать с плеча. Ракета с этой установки может поразить цель, которая летит на высоте от 10 до 4000 метров, на расстоянии до 6,5 тысячи метров.

При этом "Перуны" впервые были переданы Украине незадолго до начала вторжения, а во время боевых действий показали себя эффективными при поражении российских самолетов Су-25 и Су-34, вертолетов Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор", а также беспилотников. Точное количество поставленных ВСУ ракет к "Перунам" остается неизвестным.

Как сообщалось ранее, на днях Польша и Украина договорились о новом пакете оружейной помощи, в котором будут истребители МиГ-29.