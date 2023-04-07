ЗСУ метатимуть у ворога "стріли Перуна": Україна закупить у Польщі переносні ЗРК

Точна кількість ракет не називається

Польща продасть Україні додаткові пускові установки та ракети до переносних зенітних комплексів "Перун" (Piorun) для боротьби з російськими літальними апаратами.

Як повідомляє wyborcza.pl, про домовленість про постачання сотні додаткових пускових установок для ПЗРК повідомив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький на тлі візиту до Польщі президента України Володимира Зеленського.

Крім "Перунів" Україна також отримає 150 одиниць БТР Rosomak та три модулі 120-мм самохідних мінометів Rak.

При цьому видання зазначає, що поки незрозуміло, скільки ракет до ПЗРК буде закуплено Україною, адже самі пускові установки є багаторазовими.

Також невідомо, звідки прийде фінансування закупівлі, проте, не виключено, що це буде здійснено коштом американських чи європейських фондів.

ПЗРК "Перун" або, як його називають в Україні, "Блискавка" є пусковою установкою, яку можна використовувати з плеча. Ракета з цієї установки може вразити ціль, що летить на висоті від 10 до 4000 метрів, на відстані до 6,5 тисяч метрів.

При цьому "Перуни" вперше були передані Україні незадовго до початку вторгнення, а під час бойових дій показали себе ефективними при ураженні російських літаків Су-25 та Су-34, вертольотів Мі-24 та Ка-52 "Алігатор" і безпілотників. Точна кількість поставлених ЗСУ ракет до "Перунів" залишається невідомою.

Як повідомлялося раніше, днями Польща та Україна домовилися про новий пакет збройової допомоги, в якому будуть винищувачі МІГ-29.