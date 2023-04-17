ВСУ успешно используют современные IRIS-T для защиты украинского неба: чем особенны эти комплексы

IRIS-T SLM – самая современная система ПВО Германии

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM, радары которого Вооруженные силы Украины уже успешно используют для перехвата воздушных целей противника – одна из самых передовых в мире. Только одна такая система ПВО способна защитить небольшой город или место дислокации военной группировки.

Как пишет портал ITC, система противовоздушной обороны немецкого производства предназначена для того, чтобы уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотные летальные средства или даже крылатые и баллистические ракеты, которые враг выпускает для ударов по мирным городам. Принадлежит эта новейшая разработка компании Diehl Defense.

Чем особен эти ЗРК

По своей конструкции IRIS-T SLM состоит из трех основных элементов, а именно:

пусковая установка на шасси грузовика MAN SX 45 (8 x 8) и место для восьми ракет,

радиолокационная установка,

машина управления.

В начале испытаний в 2007 году совместно с ЗРК использовался радар Saab Giraffe (в частности, AMV), однако позже, в 2014 году проводилась демонстрация с многофункциональным радаром CEA Technologies CEAFAR из AFAR IRIS-T SLM производства Австрии. Именно с ним IRIS-T SLM стал первой немецкой ЗРК уже в Украине.

Вооруженным силам этот комплекс помогает построить многослойную систему противовоздушной обороны, чтобы оградить небо мирных городов от российских ударов. Кроме того, в Украине используют систему управления и связи BMD-Flex датской компании Terma A/S и систему боевого управления Oerlikon Skymaster компании Rheinmetall Air Defense.

Зенитно-ракетный комплекс особенный тем, что оснащен одной из самых мощных версий зенитных управляемых ракет IRIS-T. Они способны поражать цель, находящуюся на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

Также этот тип ракет обладает твердотопливными двигателями и управляемым вектором тяги, благодаря которому маневровность снарядов увеличена до максимума. Более того, модерновый боеприпас может отличать истинную цель от тепловой ловушки. Управляются эти ракеты путём передачи координат GPS.

Ранее Телеграф сообщал, что уже в ближайшее время Украина получит от союзников американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и франко-итальянские Samp-T.