Следует за 1500 целями одновременно: украинские военные используют сверхмощный радар (видео)

Украинские военные успешно используют радар

В Украине успешно работают западные системы противовоздушной обороны ЗРК Iris-T и NASAMS. Чтобы ЗРК IRIS-T был более точным, используют радиолокационную станцию TRML-4D от Hensoldt AG.

По данным Bloomberg, система помогает Украине перехватывать более 90% вражеских самолетов. В Украину поставлены уже четыре радара, работающих в составе ЗРК IRIS-T. В этом году должны поставить еще два. Украинские чиновники высоко оценивают систему.

Характеристики TRML-4D:

Это последняя версия радара от компании Hensoldt — первые заказчики получили его только в 2020 году.

Для оператора требуется отдельный модуль-укрытие,

Он способен обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, с особым акцентом на небольшие, быстрые и низколетающие и/или маневровые крылатые ракеты и самолеты и зависающие вертолеты.

Способен выслеживать и сопровождать 1500 целей на дальности до 250 км.

Настройка занимает всего 10 минут.

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