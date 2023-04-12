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Ручной бронебой: на фронте засветилась французская гранатометная система, прожигающая любые российские танки

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
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Автор
РПГ RAC 112 APILAS Новость обновлена 12 апреля 2023, 12:27
РПГ RAC 112 APILAS. Фото Открытые источники

Новое оружие способно уничтожить любые танки оккупантов

В сети появились фото присутствия на вооружении ЗСУ на фронте французских систем RAC 112 APILAS, предназначенных для борьбы с легкой и тяжелой бронетехникой..

Об этом говорится на Telegram-канале Clash Report, который подчеркивает, что данное оружие было поставлено не из Франции, а из Финляндии, ранее закупившей данные гранатометы для нужд своей армии.

RAC 112 APILAS — это бронебойная легкая ручная пехотная система.

Хотя этот французский гранатомет начал производиться еще 40 лет назад – в 1983 году, он имеет массу преимуществ, причем некоторые из них превосходят даже его более современные российские аналоги.

Гранатомет весьма мощный – калибр гранаты составляет 108 мм, что чуть меньше калибра самой пусковой трубы, равной 112 мм.

В целом, APILAS превосходит РПГ-26 "Аглень" (одноразовый гранатомет, созданный в СССР в 1985 году, состоящий на вооружении вс рф), по трем самым важным для РПГ характеристикам:

РПГ-26 Аглень
  1. Калибр. В отличие от APILAS с его 108-мм гранатой, "Аглень" имеет калибр гранаты всего 72,5 мм, что делает его менее мощным чем французский аналог, а значит, и несколько менее опасным для танков.
  2. Бронепробиваемость. Благодаря большему калибру, французский APILAS способен пробивать до 700 мм гомогенной брони, чего хватит для поражения "в лоб" практически любого танка оккупантов, кроме, возможно, Т-90, но и тут возможно поражение его в борт или корму.
  3. Дальность прицельной стрельбы. Здесь преимущество APILAS особенно заметно, поскольку обученный боец способен попасть из него в цель на расстоянии до 350 метров, а с использованием специального прицела и на 500-600 метров. А из "Агленя" же можно попасть в цель максимум на 250 метров.

Все эти характеристики делают APILAS более страшным врагом для бронетехники оккупантов в умелых руках бойцов ВСУ.

Ну и кроме прочего, APILAS довольно дешев. Его цена (по открытым данным) составляет порядка 2000 евро, что делает его массовым оружием – произведено порядка 120 тысяч единиц.

Ранее президент Франции Эммануель Макрон раскритиковал идею с размещением на территории Беларуси российского ядерного оружия.

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#Франция #Оружие #РПГ #РПГ-26