Ручной бронебой: на фронте засветилась французская гранатометная система, прожигающая любые российские танки

Новое оружие способно уничтожить любые танки оккупантов

В сети появились фото присутствия на вооружении ЗСУ на фронте французских систем RAC 112 APILAS, предназначенных для борьбы с легкой и тяжелой бронетехникой..

Об этом говорится на Telegram-канале Clash Report, который подчеркивает, что данное оружие было поставлено не из Франции, а из Финляндии, ранее закупившей данные гранатометы для нужд своей армии.

RAC 112 APILAS — это бронебойная легкая ручная пехотная система.

Хотя этот французский гранатомет начал производиться еще 40 лет назад – в 1983 году, он имеет массу преимуществ, причем некоторые из них превосходят даже его более современные российские аналоги.

Гранатомет весьма мощный – калибр гранаты составляет 108 мм, что чуть меньше калибра самой пусковой трубы, равной 112 мм.

В целом, APILAS превосходит РПГ-26 "Аглень" (одноразовый гранатомет, созданный в СССР в 1985 году, состоящий на вооружении вс рф), по трем самым важным для РПГ характеристикам:

РПГ-26 Аглень

Калибр. В отличие от APILAS с его 108-мм гранатой, "Аглень" имеет калибр гранаты всего 72,5 мм, что делает его менее мощным чем французский аналог, а значит, и несколько менее опасным для танков. Бронепробиваемость. Благодаря большему калибру, французский APILAS способен пробивать до 700 мм гомогенной брони, чего хватит для поражения "в лоб" практически любого танка оккупантов, кроме, возможно, Т-90, но и тут возможно поражение его в борт или корму. Дальность прицельной стрельбы. Здесь преимущество APILAS особенно заметно, поскольку обученный боец способен попасть из него в цель на расстоянии до 350 метров, а с использованием специального прицела и на 500-600 метров. А из "Агленя" же можно попасть в цель максимум на 250 метров.

Все эти характеристики делают APILAS более страшным врагом для бронетехники оккупантов в умелых руках бойцов ВСУ.

Ну и кроме прочего, APILAS довольно дешев. Его цена (по открытым данным) составляет порядка 2000 евро, что делает его массовым оружием – произведено порядка 120 тысяч единиц.

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